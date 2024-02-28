Скрывают правду? Поведение принца Уильяма вызвало подозрения

Фанаты королевского охвачены новой волной паники. Поведение принца Уильяма навело на серьезные подозрения LEGION-MEDIAНаследник британского престола вызвал новую волну паники среди фанатов королевского семейства, едва ли не большую, чем та, которая возникла после первоначального сообщения о таинственной операции, перенесенной Кейт Миддлтон.