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Скрывают правду? Поведение принца Уильяма вызвало подозрения

Скрывают правду? Поведение принца Уильяма вызвало подозрения

Фанаты королевского охвачены новой волной паники. Поведение принца Уильяма навело на серьезные подозрения LEGION-MEDIAНаследник британского престола вызвал новую волну паники среди фанатов королевского семейства, едва ли не большую, чем та, которая возникла после первоначального сообщения о таинственной операции, перенесенной Кейт Миддлтон.

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