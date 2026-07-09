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Пато О’Уорд отказался от роли резервного пилота в «Ф-1»: «Я счастлив в «Индикаре», мне не нужно больше славы и денег»

Гонщик « Эрроу Макларена » в « Индикаре » Пато О’Уорд сообщил, что больше не будет резервным пилотом «Макларена» в «Формуле-1».

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