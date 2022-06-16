Мишустина попросили изменить правила признания россиян инвалидами

Глава комиссии петербургского Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила, по которым граждане будут признаваться инвалидами.
Глава комиссии петербургского Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила, по которым граждане будут признаваться инвалидами.
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