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Мишустина попросили изменить правила признания россиян инвалидами

Мишустина попросили изменить правила признания россиян инвалидами

Глава комиссии петербургского Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила, по которым граждане будут признаваться инвалидами.

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