Гагин сравнил подбитый ВС РФ танк Abrams с пустой консервной банкой

Уничтоженный Вооруженными силами (ВС) РФ американский танк Abrams в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) еще до передачи его Вооруженным силам Украины (ВСУ) не включал в себя передовых технологий.
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