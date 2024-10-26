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Наталья Поклонская стала ведьмой

Наталья Поклонская стала ведьмой

Политнавигатор Советник генпрокурора РФ, героиня Русской весны Наталья Поклонская озадачила российскую общественность, опубликовав неоднозначное видео в своем-тг канале.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Это почему же &quot;не&quot;? В какой ещё стране предатели ходят стадами, чиновники воруют и мздоимствуют миллиардами, как не в стране материалистов? Где ещё материя настолько первична, а конвертируемая материя супер-первична, как не в стране материалистов?
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7 час.
М
ММ
Да, попы-материалисты! 😇
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7 час.
Валерий Евстафьев
Отвечайте за себя, а не валите свои грехи на кого-то ещё. Если даже у нас попы - материалисты (а им ничто человеческое и, тем более, материальное не чуждо и роскошь иногда стучится в их дома), так мы-то кто тогда? (Для примера: в западном обществе гомосеков, церковники-гомосеки и лесбиянки - обычное дело, это никого не удивляет). Я говорю честно: да, мы материалисты и все наши несчастья и моральные уродства от этого, РПЦ поражена материализмом со времен крепостного права, элита - тоже с незапамятных времен, к власти материализм привел Ленин, а тов. Сталин позаботился, чтобы ничего иного здесь и не было, но в 1943-1953 гг. понял свою ошибку и церковь не притеснял. Его последователи восстановили статус-кво, вот и летим мы теперь в моральную пропасть, пробивая всякие моральные донья. Не &quot;не&quot;, а да! И с этим &quot;да&quot; надо бороться.
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7 час.

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