Наталья Поклонская стала ведьмой

Валерий Евстафьев

Отвечайте за себя, а не валите свои грехи на кого-то ещё. Если даже у нас попы - материалисты (а им ничто человеческое и, тем более, материальное не чуждо и роскошь иногда стучится в их дома), так мы-то кто тогда? (Для примера: в западном обществе гомосеков, церковники-гомосеки и лесбиянки - обычное дело, это никого не удивляет). Я говорю честно: да, мы материалисты и все наши несчастья и моральные уродства от этого, РПЦ поражена материализмом со времен крепостного права, элита - тоже с незапамятных времен, к власти материализм привел Ленин, а тов. Сталин позаботился, чтобы ничего иного здесь и не было, но в 1943-1953 гг. понял свою ошибку и церковь не притеснял. Его последователи восстановили статус-кво, вот и летим мы теперь в моральную пропасть, пробивая всякие моральные донья. Не "не", а да! И с этим "да" надо бороться.