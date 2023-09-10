Явка на выборах в Подмосковье составила 44,19% на 10:00 10 сентября

РИАМО - 10 сен. Явка на УИК на 10:00 10 сентября в Подмосковье составила 2 481 782 избирателя, что составляет 44,19% от числа избирателей, внесенных в список голосования, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.