McDonald's собирается обновить котлеты для бургеров

Всего изменениям подвергнутся 50 разновидностей блюда.McDonald's, свернувший свою деятельность в России, собирается обновить котлеты для бургеров, всего новшество затронет 50 разновидностей блюда, сообщает Fox News.
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