План "ядерная война". Россия может нажать на кнопку, но есть нюанс

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Юрий Зубрин

Неприятное то ,что последнее время все стали очень часто и легко говорить о ЯВ.Так и до беды ,причём мирового масштаба, не далеко .Если кто-то думает ,что обойдется опять европой ,украиной и Россией .их территориями ,думаю ,что глубоко ошибаются ,это буде цепная реакция и покатится по всему миру,тем более позиция Путина всем известна -зачем нам мир ,если там не будет России !Подумайте,если есть чем думать !