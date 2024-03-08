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План "ядерная война". Россия может нажать на кнопку, но есть нюанс

План "ядерная война". Россия может нажать на кнопку, но есть нюанс

На Западе обсуждают возможность ядерной войны с Россией. После ежегодного Послания Федеральному собранию президента Владимира Путина в западной прессе пошли сообщения о том, что Россия якобы готовится напасть на западных соседей.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Неприятное то ,что последнее время все стали очень часто и легко говорить о ЯВ.Так и до беды ,причём мирового масштаба, не далеко .Если кто-то думает ,что обойдется опять европой ,украиной и Россией .их территориями ,думаю ,что глубоко ошибаются ,это буде цепная реакция и покатится по всему миру,тем более позиция Путина всем известна -зачем нам мир ,если там не будет России !Подумайте,если есть чем думать !
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