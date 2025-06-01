Бейонсе, подвинься! За что Михаил Горбачев получил "Грэмми"

РИА Новости/Сергей Гунеев Вечером вторника 28 мая 1957 года топ-менеджеры пяти крупнейших продюсерских лейблов Америки встретились в ресторане в Лос-Анджелесе, чтобы совершить революцию в истории мировой музыкальной индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии