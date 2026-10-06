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Газета.ру

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Оператор БПЛА "Варяг" поразил аэростат ВСУ с модулем Starlink на высоте 10 км

Оператор БПЛА "Варяг" поразил аэростат ВСУ с модулем Starlink на высоте 10 км

Оператор войск беспилотных систем ВС РФ «Варяг» поразил аэростат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрепленным на нем модулем Starlink на высоте 10 км.

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