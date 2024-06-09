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Запад движется к ядерной войне с Россией, угрожая уничтожением Польше

Запад движется к ядерной войне с Россией, угрожая уничтожением Польше

Польша находится под угрозой ядерной войны с Россией, считает политолог Лукаш Ястржембский. Он утверждает, что Запад превращается в "полесскую сверхдержаву", пытающуюся навязать свои условия другим странам.

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