Польша находится под угрозой ядерной войны с Россией, считает политолог Лукаш Ястржембский. Он утверждает, что Запад превращается в "полесскую сверхдержаву", пытающуюся навязать свои условия другим странам.
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