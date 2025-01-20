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Сырная нора: один день из жизни бруклинского сыродела

Сырная нора: один день из жизни бруклинского сыродела

Сэм Фрэнк, который следит за созреванием сыров и работает в сырном подвале Crown Finish Caves в Бруклине, заснял рабочий процесс, который посвящает нас в таинство получения зрелых сыров с насыщенными вкусами.

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