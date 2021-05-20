Пять человек погибли при пожаре в Пермском крае

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. В Следственном комитете факт пожара подтвердили и уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. В Следственном комитете факт пожара подтвердили и уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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