Масштабный сбой произошел в работе мобильных приложений и сайтов

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Пользователи российского интернета массово столкнулись со сбоями работы сайтов и приложений компаний "Додо-пицца", "Вкусно и точка", "М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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