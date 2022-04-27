TVcenter.ru

399 подписчиков

Так же, как Пугачёва: Лариса Гузеева тайно уехала из России

Так же, как Пугачёва: Лариса Гузеева тайно уехала из России

После начала спецоперации многие знаменитости покинули РФ. Теперь же стало известно, что Лариса Гузеева тоже тайно отправилась за границу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх