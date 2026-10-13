«Энергетическое перемирие» а ля Трамп — Москву покупаем, Киеву выкручиваем руки

Зеленскому запретили бить по российским НПЗ, а в чём может выразиться встречный шаг России, если он будет, пока неясно Константин Ольшанский Фото: Михаил Метцель/ТАСС Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о достижении соглашения между Россией и Украиной по так называемому «энергетическому перемирию».
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