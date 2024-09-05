The Economist узнал, что отставка Кулебы была предрешена еще в апреле

По информации The Economist, Кулеба пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, однако «его дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса»<strong>Судьба министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы была решена еще в апреле 2024 года, когда заместитель главы офиса президента Андрей Сибига стал заместителем министра иностранных дел, пишет The Economist со ссылкой на несколько источников.