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Чистяков о 0:0 с «Бетисом»: «Зенит» очень прилично смотрелся. Играл не в оборонительный футбол»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил ничью с «Бетисом» (0:0). Российский и испанский клубы провели ответный стыковой матч Лиги Европы за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).

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