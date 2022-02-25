Чистяков о 0:0 с «Бетисом»: «Зенит» очень прилично смотрелся. Играл не в оборонительный футбол»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил ничью с «Бетисом» (0:0). Российский и испанский клубы провели ответный стыковой матч Лиги Европы за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Валльмарк и Нордстрем расторгли контракты с ЦСКА по собственной инициативе. Они выплатили клубу компенсацию
- Сборная России будет тренироваться в форме от adidas на мартовском сборе
Свежие комментарии