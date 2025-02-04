Новый выпуск «Доктор, мне только спросить» с Еленой Борщёвой на канале «Доктор»

Доктор Махкамова представит «хит-парад» вопросов на тему офтальмологии, расскажет о самых распространённых ошибках, которые допускают пациенты, вспомнит наиболее запомнившиеся случаи из её врачебной практики и расскажет, как относится к отзывам о себе в Интернете.