Тревожно, еще тревожнее: 6 мыслей и действий, которые только усилят ваше беспокойство

«Ваша тревога — это своего рода детектор дыма, — говорит психотерапевт Наталья Рейнольдс. — Он, с одной стороны, предупреждает вас о реальной опасности, а с другой — может сработать, например, из-за дымящегося на сковороде масла.
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