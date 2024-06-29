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Власти Анапы опровергают слухи о воздушном налете и эвакуации на пляжах

Власти Анапы опровергают слухи о воздушном налете и эвакуации на пляжах

Сообщения о воздушной тревоге и эвакуации с пляжей Анапы оказались ложными. Как заявила пресс-служба мэрии курорта, городская система оповещения не была включена, а управление гражданской обороны и защиты населения не объявляло воздушной тревоги и не проводило эвакуационных мероприятий.

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