Власти Анапы опровергают слухи о воздушном налете и эвакуации на пляжах

Сообщения о воздушной тревоге и эвакуации с пляжей Анапы оказались ложными. Как заявила пресс-служба мэрии курорта, городская система оповещения не была включена, а управление гражданской обороны и защиты населения не объявляло воздушной тревоги и не проводило эвакуационных мероприятий.