Безжалостная Сара рвёт вялую власть в ФРГ. Загнанного в угол Шольца обступили справа и слева

Александр Салтановский

Да не будет этого никогда, немчура никогда за неё не проголосует, так же как и жабоеды за Марин, они всегда сильны "задним умом", когда уже проголосовали и опять выбрали какое ни будь ЧМО, типа внучка эсэсовца шОльца или геронтофила микрОна!