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Безжалостная Сара рвёт вялую власть в ФРГ. Загнанного в угол Шольца обступили справа и слева

Безжалостная Сара рвёт вялую власть в ФРГ. Загнанного в угол Шольца обступили справа и слева

Немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт безжалостно рвёт вялую власть в ФРГ, отбирая у расслабившихся конкурентов электорат.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
согласна...
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7 час.
Александр Салтановский
Да не будет этого никогда, немчура никогда за неё не проголосует, так же как и жабоеды за Марин, они всегда сильны &quot;задним умом&quot;, когда уже проголосовали и опять выбрали какое ни будь ЧМО, типа внучка эсэсовца шОльца или геронтофила микрОна!
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6 час.
Надежда
Да и в США костьми лягут, но не дадут снова победить Трампу. Придумают новые истории с изнасилованными в примерочной тетками в 50-х годах прошлого века, про связи с Путиным и ФСБ России... и пр. всякое разное...)
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6 час.

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