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Закон, порядок, государство

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Более 330 граммов наркотиков синтетического происхождения изъяли оперативники в Рязани у двоих закладчиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контрою за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области пресекли преступную деятельность двоих жителей Рязани, которые по найму промышляли распространением наркотиков синтетического происхождения.

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