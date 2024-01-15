Более 330 граммов наркотиков синтетического происхождения изъяли оперативники в Рязани у двоих закладчиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контрою за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области пресекли преступную деятельность двоих жителей Рязани, которые по найму промышляли распространением наркотиков синтетического происхождения.
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