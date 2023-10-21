В iPhone обнаружили таинственную проблему с выключением по ночам

Компания Apple не исправила и не прокомментировала проблему с выключением смартфонов по ночам. Журналисты медиа обратили внимание на посты на Reddit, посвященные неожиданному выключению iPhone в ночное время.
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