Последний ё-мобиль Жириновского

Еще лет десять и слово ё-мобиль окончательно станет непонятной тарабарщиной из прошлого. Но для тех, кто читал газеты и смотрел новости 15 лет назад — это часть истории яркого автомобильного стартапа, который вспыхнул и сгорел всего за четыре года.