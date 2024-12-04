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Болгарский общественник: Наш народ молится о победе русского оружия

Болгарский общественник: Наш народ молится о победе русского оружия

Политнавигатор Болгарские власти устроили торжества по случаю двадцатилетнего юбилея пребывания страны в НАТО.

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