Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН: «Эта атака пересекла все возможные красные линии, и Израиль оставляет за собой право ответить.
"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы
Комментарии
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Игорь Ткачук
В атаку, орлы! Мы не орлы, мы Львы.
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5 час.
demyr150648
Ну, таки Мойша - есть Миша.
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2 час.
d
demyr150648
Нет, мы лёвы. Мы отсидимся в обороне Ташкента! С нетерпением жду повторной массовой атаки на систему массового обслуживания - ПВО "Железный купол". Пока жиды не дозаправились, надо им впендюрить по полной.
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2 час.
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