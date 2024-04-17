"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы

В атаку, орлы! Мы не орлы, мы Львы.

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demyr150648

Нет, мы лёвы. Мы отсидимся в обороне Ташкента! С нетерпением жду повторной массовой атаки на систему массового обслуживания - ПВО "Железный купол". Пока жиды не дозаправились, надо им впендюрить по полной.