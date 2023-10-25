Опрос показал главные ошибки при лечении гриппа

Заразившись гриппом, только половина больных лечатся современными препаратами, остальные предпочитают народные средства типа малины и имбиря, а каждый пятый принимает антибиотики, нанося вред своему организму.
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