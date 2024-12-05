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Рогов заявил о действии «проклятия Зеленского» на Макрона

Рогов заявил о действии «проклятия Зеленского» на Макрона

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель КС по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о действии проклятия главы киевского режима Владимира Зеленского на власти Франции.

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