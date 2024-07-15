Минюст США обжалует решение о прекращении дела Трампа о секретных документах

Global Look Press/Kyle Mazza Министерство юстиции США попытается обжаловать решение суда о прекращении уголовного дела о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии