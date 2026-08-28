Politico: Европейские службы не обнаружили угрозы от России

Высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил отсутствие угрозы со стороны России для европейских стран, подчеркнув, что европейские спецслужбы не обнаружили признаков нападения.
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