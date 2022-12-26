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Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если ударит по Ирану

Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если ударит по Ирану

Журналист Аббаси пригрозил Киеву возвратом к доиндустриальной эпохе в случае атаки на ИранУ потомков древних шумеров (я про укров) совсем "кукуха поехала"Эти балбесы на Украине хоть понимают, что если КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции Ирана) насчитывающий несколько сот тысяч тренированных и идеологически (фанатично) подготовленных бойцов (на уровне спецназа) готовых не задумываясь отдать жизнь за свою страну, начнут воевать с ВСУ, то это будет не война в "белых перчатках" которую ведут ВС России с ВСУ???Если КСИР появится на Украине, не будут церемониться с ВСУ и их иностранными наемниками, так же, как это было и в Сирии, когда КСИР уничтожали ИГИЛовцев.

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