Берреттини рассказал об угрозах полученных во время Открытого чемпионата

Итальянский теннисист Маттео Берреттини столкнулся с угрозами в адрес семьи во время "Ролан Гаррос". Он об этом рассказал после победы над Стэном Вавринкой в первом круге Открытого чемпионата США.
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