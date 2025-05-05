Именно это и определило одну из главных целей СВО Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в публикации для «Российской газеты», что наша страна обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм.
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