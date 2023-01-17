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Guardian: поставки британских танков Challenger 2 Украине не будут существенными для ВСУ

Guardian: поставки британских танков Challenger 2 Украине не будут существенными для ВСУ

Британские поставки 14 танков Украине не помогут существенно ВС страны в вооружённом конфликте. Об этом заявил обозреватель Guardian Дэн Сэббег.

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