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Царьград

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Росрыболовство сообщило о снижении вылова рыбы на 4% в 2026 году

Росрыболовство сообщило о снижении вылова рыбы на 4% в 2026 году

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме сообщил о 4% снижении вылова рыбы в 2026 году из-за неудачной лососевой путины.

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