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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Автоинъекторы адреналина не являются эффективным средством профилактики смертельной анафилаксии

Автоинъекторы адреналина для лечения анафилаксии Людям, подверженным риску анафилаксии — острой системной реакции гиперчувствительности на аллерген или триггер, обычно сопровождающейся кожными реакциями, тошнотой/рвотой, затруднением дыхания и шоком — часто назначают автоинъекторы адреналина (адреналина), такие как EpiPens.

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