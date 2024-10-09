Автоинъекторы адреналина не являются эффективным средством профилактики смертельной анафилаксии

Автоинъекторы адреналина для лечения анафилаксии Людям, подверженным риску анафилаксии — острой системной реакции гиперчувствительности на аллерген или триггер, обычно сопровождающейся кожными реакциями, тошнотой/рвотой, затруднением дыхания и шоком — часто назначают автоинъекторы адреналина (адреналина), такие как EpiPens.