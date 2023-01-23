В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности

США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности. Одной из причин этого является негативное отношение к данной идее местного населения, особенно проживающего в районах предполагаемого базирования данного вооружения.
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