Военное обозрение

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В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности

В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности

США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности. Одной из причин этого является негативное отношение к данной идее местного населения, особенно проживающего в районах предполагаемого базирования данного вооружения.

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