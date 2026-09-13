Собянин призвал поддержать «Единую Россию» и курс президента

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 сентября призвал жителей столицы отдать свои голоса за партию «Единая Россия» и ее кандидатов в одномандатных округах, чтобы продолжить курс президента РФ Владимира Путина за поступательное развитие страны.