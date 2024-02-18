Группировка «Центр» ликвидировала 15 БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ успешно уничтожила сразу 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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