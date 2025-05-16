Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил две американские бронемашины ВСУ в зоне СВО

Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Южной группировки войск уничтожил две боевые бронированные машины производства США MaxxPro и Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александровско-калиновском направлении специальной военной операции (СВО).
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