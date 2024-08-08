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Царьград

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ФБР провела обыски в доме американского экс-разведчика Скотта Риттера

ФБР провела обыски в доме американского экс-разведчика Скотта Риттера

Следственные действия связывают с нарушением местного закона об иноагентах. Ранее Риттеру не позволили улететь в Россию, отобрав паспорт прямо в аэропорту.

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