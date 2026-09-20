1600 БПЛА: Собянин заявил о самой массовой атаке дронов ВСУ на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о самой массированной атаке беспилотников на столицу. В своем канале в MAX он рассказал, что с 19 сентября на всех рубежах отбито свыше 1600 БПЛА, из которых 450 — на подлете к городу.
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