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1600 БПЛА: Собянин заявил о самой массовой атаке дронов ВСУ на Москву

1600 БПЛА: Собянин заявил о самой массовой атаке дронов ВСУ на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о самой массированной атаке беспилотников на столицу. В своем канале в MAX он рассказал, что с 19 сентября на всех рубежах отбито свыше 1600 БПЛА, из которых 450 — на подлете к городу.

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