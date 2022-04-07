На засіданні Генасамблеї ООН. 7 квітня 2022 р. Росія виключена з Ради ООН з прав людини За це рішення проголосували 93 країни, проти – 24, утрималися – 58 Генеральна Асамблея ООН у четвер усунула Росію від членства у Раді ООН з прав людини у зв'язку з повідомленнями про «грубі та систематичні порушення та зловживання […] Сообщение Росія виключена з Ради ООН з прав людини появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.