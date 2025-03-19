11 случаев трихинеллёза выявили в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году специалисты Госветслужбы Удмуртии провели 1 640 ветеринарно-санитарных экспертиз добытых животных, в результате которых было выявлено 31 инвазионное заболевание, передающееся через мясо и продукты убоя человеку.
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