11 случаев трихинеллёза выявили в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году специалисты Госветслужбы Удмуртии провели 1 640 ветеринарно-санитарных экспертиз добытых животных, в результате которых было выявлено 31 инвазионное заболевание, передающееся через мясо и продукты убоя человеку.