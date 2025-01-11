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В России назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников

В России назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников

Депутат Чепа: Буферная зона поможет снизить количество атак беспилотников Создание буферной зоны поможет снизить количество атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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