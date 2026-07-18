НП

Наталья Павлова

"...После его (Зеленского) прибытия у стойки с баннером саммита рухнула конструкция..." Так это же уже стало традицией. Сколько уж раз он фотографировался возле баннеров с названием городов, которые находились "под контролем ВСУ", после чего город был взят нашими войсками. Да и европейских слетевших с постов руководителей, с которыми он обнимался-целовался, не счесть.