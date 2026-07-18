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«Стало традицией»: Зеленский позорно прячется в Европе во время российских атак — появился подробный план его убежищ

«Стало традицией»: Зеленский позорно прячется в Европе во время российских атак — появился подробный план его убежищ

Эксперты назвали страны, в которых прячется Зеленский во время атак Иллюстрация: "Блокнот" Каждый раз, когда Украина под массированным огнем, «просроченный» уезжает в другие страны под разными предлогами.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...После его (Зеленского) прибытия у стойки с баннером саммита рухнула конструкция...&quot; Так это же уже стало традицией. Сколько уж раз он фотографировался возле баннеров с названием городов, которые находились &quot;под контролем ВСУ&quot;, после чего город был взят нашими войсками. Да и европейских слетевших с постов руководителей, с которыми он обнимался-целовался, не счесть.
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