«Стало традицией»: Зеленский позорно прячется в Европе во время российских атак — появился подробный план его убежищ

Эксперты назвали страны, в которых прячется Зеленский во время атак Иллюстрация: "Блокнот" Каждый раз, когда Украина под массированным огнем, «просроченный» уезжает в другие страны под разными предлогами.
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