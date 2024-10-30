Финальный спурт: меньше двух недель до завершения президентской гонки в США Ирэн ОрлонскаяВ преддверии выборов в США, которые состоятся через две недели, ситуация на политической арене становится все более напряженной.
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