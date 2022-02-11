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Федотов будет защищать ворота сборной России в матче с Данией. Шипачев, Григоренко и Гусев – в 1-м звене, Плотников вне заявки

Стал известен состав сборной России на матч 2-го тура хоккейного турнира Олимпиады-2022 против Дании.

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