Дмитриев: Европе нужна российская энергия, чтобы выжить

Главное в тезисах: Тезис 1: Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна российская энергия, чтобы выжить, назвав отказ от неё «упорными идеологическими ошибками».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым