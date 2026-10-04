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Мировое обозрение

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Дмитриев: Европе нужна российская энергия, чтобы выжить

Дмитриев: Европе нужна российская энергия, чтобы выжить

Главное в тезисах: Тезис 1: Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна российская энергия, чтобы выжить, назвав отказ от неё «упорными идеологическими ошибками».

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